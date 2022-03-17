متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 17 مارس

وات -

. ..

الكاف: تسجيل 04 إصابات جديدة ب"كوفيد 19" وتراجع ملحوظ لانتشار الوباء

. .

يتواصل المنحى التنازلي لوباء "كوفيد 19" في ولاية الكاف، حيث سجلت الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الخميس، 04 إصابات جديدة من جملة 25 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 15 مارس، أي بنسبة إيجابية قدرها 04 بالمائة، دون تسجيل أية حالة وفاة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الإصابات المؤكدة ب"كوفيد 19" في الجهة منذ بداية انتشار الوباء الى25107 حالات تعافى منها 25093 شخصا، فيما استقر عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات بسبب الفيروس في حدود 08 مصابين منهم مصابان بأقسام الانعاش والعلاج المكثفكما انخفض عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى مستوى 14 حالة، وهي كلها مؤشرات تدل وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني على "تراجع الكلي لوباء كورونا المستجد بولاية الكاف"، مجددا في نفس الوقت الدعوة إلى ضرورة مواصلة احترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه.