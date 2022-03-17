ملتقى الشارقة لذوي الهمم - تونس تحرز سبع ميداليات ذهبية وواحدة فضية


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 11:12قراءة: 0 د, 30 ث
      
احرز المنتخب الوطني التونسي لرياضة المعوقين ثماني ميداليات (7 ذهبية و1 فضية) في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم منهيا الدورة في المركز الخامس في الترتيب العام من مجموع 22 دولة مشاركة.

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وتحققت هذه الميداليات بواسطة كل من وليد كتيلية الفائز باربع ميداليات ذهبية في سباقات الكراسي (تي 34) 100م و200م و400م و800 م وياسين القنيشي في مسابقة دفع الجلة (اف 36) واحمد بن مصلح في مسابقة دفع الجلة (اف 37) ونورهان بلحاج سالم (اف 40) التي فازت بذهبية دفع الجلة وفضية رمي القرص.

ويذكر ان المنتخب التونسي سيشارك في خلال الايام القادمة في بطولة فزاع الدولية بامارة دبي.

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