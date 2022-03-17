القصرين: حجز مواد غذائية وأجهزة كهرومنزلية في مخزن عشوائي

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حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين، أمس الإربعاء، ضمن فرق مشتركة متكونة من مصالح الأمن الوطني والديوانة، 4800 بيضة من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة مع 160 كلغ من السميد الغذائي من اجل غياب الفوترة و182 اجهزة كهرومنزلية مختلفة (ثلاجات، اجهزة تدفئة، فرن، مبرد...) بمخزن عشوائي من اجل عدم التصريح لدى مصالح وزارة التجارة وعدم وضع التسمية التجارية للمخزوبين مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين في تصريح ل(وات) أن هذه العملية تأتي في إطار الخطة المشتركة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الدخلية ووزارة المالية (الديوانة) والتي تهدف لحماية المقدرة الشرائية للمواطن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والممارسات غير القانونية بمختلف حلقات الانتاج والخزن والتوزيع.