جولة فنية لعرض "24 عطر" لمحمد علي كمون بعدد من الولايات التونسية

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يقدم محمد علي كمون عرضه "24 عطر" صحبة فنانين من 24 ولاية في جولة فنية في 3 ولايات تونسية.وستكون أول محطة في الكاف يوم 20 مارس 2022 في حفلة اختتام مهرجان" سيكا جاز Sicca Jazz"، ثم في مدينة الحامة من ولاية قابس يوم 24 مارس 2022 في سهرة اختتام مهرجان الحامّة الدّولي.ويحتضن الفضاء الثقافي العريق المسرح البلدي بصفاقس يوم 16 افريل 2022 هذا العرض تزامنا مع ليلة النصف من شهر رمضان الكريم، فضلا عن برمجة عرض يوم 10 ماي بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة.كما سيتم تقديم عدة عروض أخرى في نسخة مصغرة من "24 عطر" تنطلق يوم 18 مارس 2022 بأحد النزل في مدينة قربة من ولاية نابل."24 عطر" سيقدمه محمد علي كمون في نسخة متجددة تتضمن باقة عطور فنية جديدة تم تصميمها في إطار الجولة الجديدة للعرض في عام 2022.يذكر أن هذه العروض تقام بشراكة مع مهرجان الحامة الدولي ومهرجان سيكا جاز بالكاف، وجمعية نهاوند بصفاقس.ويحظى هذا العرض بدعم من برنامج تفنن – تونس الابداعية وهو مشروع لتعزيز القطاع الثقافي في تونس، بتمويل من الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج دعم قطاع الثقافة في تونس بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، يهدف هذا البرنامج للعمل على نشر لا مركزية الثقافة، وتحفيز الإبداع وتسمح بظهور أجيال جديدة من الفنانين، ويندرج هذا المشروع ضمن شراكة من قبل شبكة مؤسسات الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة وبتنفيذ المجلس الثقافي البريطاني.