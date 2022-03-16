"حوارات ثقافية" مع فنانين تشكيليين يوم الجمعة بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 23:08قراءة: 1 د, 7 ث
      
ينظم المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، سلسلة من اللقاءات تستهل يوم الجمعة 18 مارس بلقاء يحمل عنوان
"pARTcours" ويندرج هذا اللقاء ضمن البرنامج الوطني "حوارات ثقافية" الذي كانت أطلقته وزارة الشؤون الثقافية، وسيجمع 4 فنانين تشكيليين تونسيين هم : ثامر الماجري ونجاح زربوط ومنى جمل سيالة ومحمد سامي بشير وذلك يوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
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ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فإن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة من الحلقات والنقاشات التي سيتم تنظيمها بصفة دورية من قبل المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر مع فنانين ومبدعين تونسيين آخرين، بحضور المهتمين وذلك في إطار الانفتاح والتعريف بالتجارب الفنية.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه الحلقات، طلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي للفنون والحرف (المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، والمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير في تونس، إلخ ...) للتفاعل مع الفنانين واكتشاف مساراتهم وتبادل الرؤى الفنية المعاصرة المختلفة التي سيتم تناولها، كما سيتسنّى لجميع المشاركين القيام بزيارة ميدانية للمتحف والاطلاع على مختلف مكوناته.
وجدير بالتذكير أن "حوارات ثقافية "، هي سلسلة من اللقاءات الأسبوعية التي تجمع الأطفال والشباب بالفنانين والمبدعين والتي تهدف إلى تحفيز الحوار الفكري وتعزيز الرؤية النقدية والخبرات الفنية لدى الشباب المبدعين، كما ترمي إلى التعريف أكثر بأعلام الثقافة الوطنية بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية الرائدة كلّ في مجالات الإبداع من سينما وأدب وموسيقى ومسرح .
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