إلزام صاحبة روضة ببن عروس بالغلق الفوري بعد إشعار وزارة المرأة بشبهة تقصير في العناية بطفل

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أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنها ألزمت صاحبة الروضة بولاية بن عروس بالغلق الفوري والامتناع عن استقبال الأطفال تبعا لتداول مقطع فيديو حول شبهة تقصير في العناية بأحد الأطفال.وجاء في بيان صادر اليوم عن الوزارة أن صاحبة الروضة أمضت مساء اليوم الأربعاء بحضور المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والمتفقد الجهوي ببن عروس على التزام بالغلق الفوري للروضة والامتناع عن استقبال الأطفال، إلى حين استيفاء الإجراءات المستوجبة.وأكدت الوزارة أنه تم التعهد النفسي بالطفل المعني، مشيرة إلى أن المندوب الجهوي لحماية الطفولة ببن عروس والمندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة وفريق التفقد ما زالوا على عين المكان لاستكمال البحث السريع في هذه الواقعة.وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أذنت للمندوب الجهوي لحماية الطفولة ولفريق التفقد بولاية بن عروس بالتعهد فوريا بهذا الاشعار.وقالت وزارة المرأة إنه عند إعلام صاحبة الروضة بالموضوع استفسرت لدى الإطار التربوي المشرف على روضة الأطفال الذين نفوا معاقبة الطفل سواء بتركه خارجا أو سوء معاملته.ونقلت الوزارة عن صاحبة الروضة أن الإطار التربوي بروضتها أكدوا لها أن الأطفال كانوا بصدد اللعب بالفضاء الخلفي وعند استكمال الحصة عادوا الى داخل الروضة، فيما أغلق الباب أمام الطفل وأنهم بمجرد سماع صراخه قاموا بفتح الباب له.