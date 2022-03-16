المهدية: إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد محتكرين اثنين


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 17:16قراءة: 0 د, 31 ث
      
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية، مساء الأربعاء، بطاقتي إيداع بالسجن ضد محتكرين اثنين، وفق ما أكده فريد بن جحا، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، في تصريح لـ"وات".

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وبين بن جحا أن المحتكر الأول ضبطت بحوزته كمية تقارب 18 طنا من مادة البطاطا، خزنت بأحد المخازن العشوائية بمعتمدية قصور الساف.

وأوضح أن المتهم الثاني، من معتمدية رجيش، حجزت فرق المراقبة الاقتصادية لديه 5ر3 طن من مادة السكر المدعمة، مشيرا إلى أنه تم ضخ كل الكميات المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية.
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وتشن فرق مشتركة بين التجارة والأمن والصحة حملات واسعة لتطويق ظاهرة الاحتكار، خاصة بعد فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية في المحلات.



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