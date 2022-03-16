الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز توقع اتفاقات دعما لمواردها البشرية في مواجهة رهانات الانتقال الطاقي والرقمي

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وقّعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الاربعاء، بتونس،ثلاث اتفاقيات اطاريّة نموذجيّة مع مؤسّسات جامعيّة مختصّة في تكوين المهندسين والتقنيين السامين بغاية "توفير الموارد البشريّة المختصّة لمواجهة تحديّات ورهانات الانتقال الطّاقي والرقمي والإيكولوجي"، وفق ما أكّدته مديرة التكوين بالشركة، ليلى بوترعة،وتتنزّل الاتفاقات الموقّعة مع كل من المدرسة الوطنيّة للمهندسين بتونس والمدرسة العليا للاتصالات بتونس والمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية ضمن برنامج تمويل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع إعادة هيكلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومساعدتها ودعمها في الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الاداء الشامل للقطاع الطاقي بتونس وتطويره.وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقيات ضبط الاطار العام للتعاون والشراكة بين الاطراف الموقعة بهدف توفير تكوين أكاديمي كفيل بخلق كفاءات مختصة في مجالات ذات العلاقة بالانتقال الطاقي في تونس وتطوير المناهج والاطر الأكاديمية وتنويع الاختصاصات بهذه المؤسسات الجامعية بما يتماشى مع سوق الشغل على المستوى الوطنيوسيتم العمل في اطار الاتفاقات على تطوير وتكييف "مهارات الموارد البشرية بالشركة من خلال التكوين المستمر من اجل توفير كفاءات مختصة قادرة على مواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والرقمنة واستغلال ذلك ضمن المشاريع الجديدة الخاصة بانتاج الكهرباء من طاقات المتجددة ومنظومة الشبكة الذكية وغيرها من المشاريع الاخرى"وستسمح هذه الشراكة المؤسسات الجامعية الموقعة الحصول على فضاء تدريب ملائم لطلبتها صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما تتعهد الشركة بدعم الطلبة الراغبين في التخصص في المجال الطاقي خلال مرحلة الدكتوراه وتتكفل بهم من خلال الاشراف والتاطير الاكاديمي والمهني كما ستتولى توجيه دراساتهم وبحوثهم العلمية نحو مشاريع مجددة بهدف معالجة اشكاليات حقيقية من شأنها ان تساهم في تطوير عمل الشركة واثراء التجارب في المجال الطاقي.كما ستسمح هذه الشراكة بملاءمة الاختصاصات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل في المجال الطاقي في اطار عمل جديد مع المؤسسات الجامعية من اجل تكييف البرامج الاكاديمية المعمول بها وتطويرها وتطوير برامج جديدة واحداث اختصاصات جديدة في مرحلة الماجستير تعنى بتوفير اليد العاملة االمختصة وتساهم في مرافقة تونس في انتقالها الطاقي والبيئي والرقمي المنصوص عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة في أفق 2030.