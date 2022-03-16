أمل جربة ينفي وجود أي علاقة للاعبيه بشبهة التلاعب بنتيجة مباراة جندوبة الرياضية

. ..

. .

نفت الهيئة المديرة لأمل جربة وجود أي علاقة للاعبي الفريق بشبهة للتلاعب بنتيجة المباراة مع جندوبة الرياضية التي دارات الأحد الماضي، في اطارا الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.وأكدت الهيئة المديرة لأمل جربة،" انه بالرجوع لأطوار المباراة، عدم ملاحظة أي ممارسات تمس من الروح الرياضية والتلاعب بنتيجة المقابلة عدى بعض المناوشات بين لاعبي جندوبة الرياضية فيما بينهم، خلال الشوطين ".وأوردت في توضيح لها، تفاعلا مع البلاغ الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق بشبهة التلاعب بنتيجة اللقاء، أنها قامت باستدعاء جميع اللاعبين المشاركين بالمباراة المعنية لسماع أقوالهم والتحري معهم.وبينت أن جميع اللاعبين قد أكدوا كتابيا وشفاهيا أنّ المقابلة دارت في كنف الروح الرياضية عدى بعض المناوشات بين لاعبي الفريق الخصم التي لا دخل لهم فيها.يذكر انّ المكتب الجامعي لكرة القدم كان قد قرر تعليق نتيجة مباراة أمل جربة وجندوبة الرياضية عن المجموعة الثانية والتي كانت قد انتهت بفوز الأمل بنتجية 3 - 2، وهي نتيجة لن يكون لها تأثير على مسار التأهل لمرحلة البلاي أوف .