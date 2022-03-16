5509 من القصر دون مرافقة وصلوا الى السواحل الايطالية  خلال  ال5 سنوات الأخيرة

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أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر أن 5509 من القصر دون مرافقة و1335 من القصر مع مرافقة وصلوا الى السواحل الايطالية خلال الخمس سنوات الأخيرةوأكد رمضان بن عمر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم التقرير السنوي حول الهجرة غير النظامية أن مجموع 42703 من الرجال و1251 امرأة وصلوا أيضا الى السواحل الايطالية في الفترة الفاصلة بين 2017 و2021 ، مضيفا أن 53524 مهاجرا تم منعهم من اجتياز ايطاليا في نفس الفترةولفت بن عمر الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى ايطاليا منذ 1 جانفي 2022، بلغ 870 وعدد المجتازين الذين وقعايقافهم 2722، بالاضافة الى احباط 254 عملية اجتيازو سلط الناطق الرسمي باسم المنتدى من جهة أخرى الضوء على المشهد الاقتصادي والاجتماعي للثلاثيتين الأخيرتين من سنة 2021 حيث تواصل انخفاض عدد العاطلين عن العمل من خلال تسجيل تراجع ب28 ألف مشتغل خلال الثلاثي الثالث للعام الماضي وارتفاع نسبة البطالة ب0.5 نقطة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة لتبلغ 18.4 بالمائةولفت في نفس السياق، الى أن نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفعت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتبلغ 42.4 بالمائة مقابل 41.7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، وتقدر هذه النسبة ب42.8 لدى الذكور و41.7 بالمائة لدى الاناثوسجل التقريرانخفاض نسبة النشاط الى حدود 46.5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021، اذ بلغ عدد السكان النشيطين في تونس وفق المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث للعام الماضي 6ر4141 ألفا مقابل 3ر4153 ألفا خلال الثلاثي الثاني أي بانخفاض قدر ب7ر11 الفا لتتدنى بذلك نسبة النشاط ب5ر0 نقطة، علاوة على وجود أعلى نسب للبطالة بالمناطق الغربية للبلاد والجنوب التونسيوأشار التقرير الى أن هذه الأرقام تعكس الوضع "المأزوم" في البلاد في سياق ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا وعجز المنظومة الصحية العمومية خاصة خلال فترة ما قبل 25 جويلية 2021 وشلل القطاع السياحي وتعطل القطاع الفلاحي والصيد البحري وتنامي الفساد وصعود وتيرة التحركات الاحتجاجيةولفت التقرير في هذا الصدد الى تسجيل ايقاف 632 من أبناء حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي وطبربة من قبل المؤسسة الأمنية في جانفي2021 و 200 من الايقافات يوم 20 من نفس الشهر معظمهم من القصر و242 حالة ايقاف يوم 22 من نفس الشهرومثّل انتهاك الحريات و قمع الحركات الاحتجاجية والمعطيات الاقتصادية حافزا وفق التقرير لإرتفاع الهجرة غير النظامية بتونس منذ سنة 2020 بعد تراجعها من حيث عدد الواصلين الى ايطاليا خلال 2019 مقارنة بعام 2018كما تحدث التقرير عن تونس باعتبارها بلد عبور وبلد مغادرة ونقطة وصل في منطقة المتوسط، اذ تسجل وزارة الداخلية سنويا ما بين 70 و80 جنسية يدخلون الى البلاد بطريقة غير نظامية وخاصة جنسيات لأصيلي جنوب الصحراء التي تتخذ من تونس معبرا من أجل استكمال الشوط الأخير من رحلة طويلة ليتوزع المجتازون خلال 2021 الى 44.6 بالمائة تونسيين و55.4 بالمائة غير تونسيين