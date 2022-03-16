تدشين وحدة يابانية لصناعة الوسائد الواقية من حوادث السيارات ببن عروس

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تم أمس الثلاثاء ، بالمنطقة الصناعية شيدة –نعسان من ولاية بن عروس ، تدشين وحدة يابانية لصناعة الوسائد الواقية من حوادث السيارات تابعة للمجمع الياباني تورايوستؤمن هذه الوحدة التي انجزت على مساحة 18 ألف متر مربع بكفاءات تونسية مائة بالمائة و بتكلفة قدرت بــ 5ر34 مليون دينار .احداث حوالي 3000 موطن شغل ، وهي قادرة على انتاج 18 مليون وسادة واقيةوثمنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي بالمناسبة ، مستوى العلاقات التونسية اليابانية المتميزة والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال تقدم انجاز الاستثمارات اليابانية الهامة بتونس والتي ساهمت في توفير حوالي 25 ألف موطن شغل منهم 15000 في القطاع الصناعي.وأشارت إلى أهمية هذا المشروع في النهوض بقطاع النسيج التقني مؤكدة حرص الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين وتبسيط الإجراءات سيما وأن تونس ستحتضن قمة تيكاد 8 يومي 27 و28 أوت 2022 الهادفة إلى دعم فرص التعاون بين تونس واليابان والبلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة والتي ستكمن من جعل تونس بوابة للاستثمار نحو افريقيا وأوروبا.ومن جهته أكد السفير الياباني حرص بلده على مزيد استقطاب الاستثمارات اليابانية بتونس واختيارها ثالث وجهة استثمارية بعد فرنسا وإيطاليا، مثمنا جهود القائمين على هذا المشروع وانجازه في الآجال المحددة رغم الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.