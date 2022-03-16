سلسلة من التظاهرات الثقافية تؤثث عطلة الربيع والاحتفال بشهر التراث بمختلف ربوع ولاية قبلي

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تعيش مختلف ربوع ولاية قبلي هذه الأيام على وقع سلسلة من التظاهرات الثقافية التي تتزامن مع انطلاقة عطلة الربيع وضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث.وأوضحت المسؤولة عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لمياء رحيم صباح اليوم لوات أن المشهد الثقافي بالجهة تؤثثه خلال هذه الفترة عدة تظاهرات موجهة لكافة الشرائح الاجتماعية والعمرية. وانطلقت هذه الفعاليات بكافة المؤسسات الثقافية بكل من سوق الاحد وقبلي ودوز والفوار يوم 12 مارس الجاري عبر تنظيم مهرجان ربيع الطفل ثم تنظيم الأيام الوطنية للمطالعة بداية من يوم 15 مارس لتمتد إلى غاية 15 ماي المقبل تحت شعار " رائدات تونس "لاستقطاب أكبر عدد من العنصر النسائي بالمكتبات العمومية.وفي ذات السياق اكدت لمياء رحيم أن تظاهرات شهر مارس تشمل أيضا تظاهرة الطفولة المبكرة والكتاب المخصصة للأطفال ما قبل سن التمدرس إلى جانب تنظيم مهرجان ورود الرمال بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية (يوم 14 من هذا الشهر)، والمهرجان الدولي للتمور في دورته الاستثنائية التي تنطلق يوم 18 مارس الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 20 من الشهر نفسه، ليتم إثرها تنظيم المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بمنطقة بشني من معتمدية الفوار من 22 الى 26 من الشهر ذاته.وتتواصل التظاهرات الثقافية بالجهة في شهر ماي المقبل عبر تنظيم مهرجان الشعر الشعبي في دورته السابعة، إلى جانب اختتام شهر التراث على المستوى الوطني بمتحف مدينة دوز يوم 18 ماي، علاوة على برمجة تظاهرة ليالي المدينة في شهر رمضان و ليالي رمضان بالسجن المدني ببازمة من معتمدية قبلي الجنوبية.