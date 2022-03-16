جندوبة الرياضية تتخذ قرارات تاديبية في حق 14 لاعبا

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أعلنت جندوبة الرياضية عن اتخاذ قرارات تاديبية في حق 14 لاعبا من الذين تخلفوا عن المباراة الأخيرة للفريق أمام أمل جربة لحساب الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية وذلك بعد أن قرر المكتب الجامعي احالة ملف المباراة على النيابة العمومية ولجنة الاخلاقيات واعلام الاتحاد الدولي، إثر ورود معلومات مفادها إمكانية مشاركة بعض الأطراف في التلاعب بنتيجة المقابلة التي دارت يوم الأحد 13 مارس 2022 لغايات ربحية في مجال الرهان الرياضي.وتباينت العقوبات المعلنة بين شطب نهائي وتجميد نشاط بموسمين وخطايا ماليةكما تمّ في ذات السياق استدعاء اربعة لاعبين للمثول أمام مجلس التأديب لأستجوابهم يوم السبت 19مارس 2021 :يذكر انّ المكتب الجامعي لكرة القدم كان قد قرر تعليق نتيجة مباراة أمل جربة وجندوبة الرياضية عن المجموعة الثانية والتي كانت قد انتهت بفوز الأمل بنتجية 3 - 2، وهي نتيجة لن يكون لها تأثير على مسار التأهل لمرحلة البلاي أوف .