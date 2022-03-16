متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 16 مارس

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الكاف: تسجيل 05 إصابات جديدة ب"كوفيد 19" دون رصد أية حالة وفاة

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المنستير: تسجيل 108 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية البقالطة وتراجع الاصابات ببقية المعتمديات

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة "كورونا" 05 إصابات جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 70 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 14 مارس، أي بنسبة إيجابية قدرها 7 فاصل 14 بالمائة، دون رصد أية حالة وفاة جديدة .ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة الى 25106 حالات شفي منها 25090 شخصا فيما استقر عدد الوفيات في حدود 762 شخصاًكما اظهر التحيين الجديد استقرار عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات بسبب "كوفيد 19" في حدود 08 مصابين منهم مصابات يقيمان بأقسام الانعاش والعلاج المكثفكما عرفت الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 أيام الأخيرة تراجعا كبيرا حيث بلغت اليوم 16 حالة، بما يعكس التراجع الواضح للوباء في الجهة منذ أكثر من ثلاثة أسابيعشهدت الدائرة الصحية بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير، تطور مستوى الاختطار إلى "مرتفع جدّا" بعد تسجيلها خلال ال14 يوما الأخيرة (إلى غاية يوم 14 مارس) 108 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد لكلّ 100 ألف ساكن في الوقت الذي تراجعت فيه الإصابات ببقية المعتمديات، حسب ما جاء في النشرية اليومية للإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الالكترونية حول تطور الوضع الوبائي.وكانت معتمدية البقالطة سجلت خلال أسبوعين وإلى غاية 2 مارس الجاري، 113 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن مع مستوي اختطار "مرتفع جدّا" ليتراجع منذ تقريبا 5 مارس الجاري إلى "مرتفع" مع 98 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وحافظت في المقابل خلال الأسبوعين الماضيين معتمديات الوردانين والساحلين وزرمدين وبني حسان وجمال وبنبلة وقصر هلال وقصيبة المديوني وصيادة لمطة بوحجر على مستوى اختطار "متوسط" حيث تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 21 إصابة بقصيبة المديوني و47 ألف إصابة بالوردانين.وتصنف الجهة خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 13 مارس ذات مستوى اختطار "مرتفع" مسجلة 53 ألف إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وسجلت الجهة الصحية بالمنستير 28 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" مصرح بها بتاريخ 14 مارس منها 7 إصابات بمعتمدية المنستير، و5 إصابات بمعتمدية البقالطة، و4 إصابات بمعتمدية المكنين ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 57 ألفا و832 إصابة.وتواصل نسق تراجع الحالات النشطة لتبلغ بتاريخ 14 مارس الى 579 حالة نشطة منها 15 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة من بينها حالة واحدة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبةوسجلت الجهة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في الفترة من مارس 2020 الى 14 مارس 2022 إلى 56 ألفا و111 حالة شفاء من بينها 60 حالة تعافي مصرح بها بتاريخ 14 مارس الجاري، حسب ذات المصدر.وعرفت الجهة الصحية بتاريخ 15 مارس الجاري تطور نسبة الذين تلقوا ما يعادل الجرعتين من الفئة العمرية 15-39 سنة إلى 62 فاصل 73 في المائة، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة و59 سنة إلى 84 فاصل 41 في المائة، والذين أعمارهم 60 سنة فما فوق إلى 95 فاصل 29 في المائة.