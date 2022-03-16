تصفيات مونديال 2022 - مالي - تعبئة جماهيرية واسعة لتشجيع المنتخب المالي في لقائه مع نظيره التونسي


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 11:10قراءة: 0 د, 46 ث
      
اطلقت جماهير كرة القدم المالية عملية تعبئة واسعة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي لدعم منتخب بلادها الذي يستعد لاستقبال المنتحب التونسي يوم 25 مارس الجاري بباماكو في اطار ذهاب لدور الفاصل للتاهل الى مونديال قطر 2022.

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وفتحت الجامعة المالية لكرة القدم صفحتها على "فايس بوك" لنشر كل الفديوهات و التدوينات المحفزة للجماهير المالية لكرة القدم في رسائل تدعم للمنتخب المالي وتحث كل مكونات الوسط الرياضي في بلادها للالتفاف حول منتخب مالي الذي يخوض ابرز فرصة له في تاريخه من اجل التاهل للمرة الاولى الى المونديال عندما يخوض الدور الفاصل للتاهل الى مونديال 2022 بقطر.

كما انخرط عدد من لاعبي المنتخب المالي في عملية تحفيز الجماهير على الدعم وحضور مباراة الذهاب.
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وبادر عدد من اللاعبين الدوليين الماليين الحاليين والقدامى باقتناء تذاكر دخول الى الملعب لوضعها عل ذمة الجماهير المالية لحضور المباراة ودعم منتخب بلادها
وسيعلن المدرب محمد ماغاسوبا يوم الجمعة 18 مارس الجاري عن قائمة لاعبي المنتخب المالي المدعويين للمباراة المقررة ليوم 25 مارس الحالي.

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