الداخلية: الكشف عن خلية ارهابية خطّطت لصناعة مواد مُتفجّرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة

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تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في عمليّة استباقيّة من الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها إسم "الموحّدون" تضمّ 6 عناصر وتنشط بجهة تطاوين يتزعّمها عنصر تكفيري (غير معروف أمنيا)، وذلك تحت إشراف النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم، وذلك بعد أن تم فتح بحث تحقيقي في الغرض، اثر ختم الأبحاث وإحالة المعنيّين على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عناصر الخلية تولوا مبايعة زعيم ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان أصيلي الجهة لتبنّي الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.