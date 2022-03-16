هلال الشابة يتفق مع المدرب بارتران مارشان على إنهاء العلاقة التعاقدية

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اعلنت هيئة هلال الشابة انها اتفقت مع المدرب بارتران مارشان على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بطريقة وديّة . وتوجهت له " بخالص عبارات الشكر والإمتنان على ما قدّمه من جهود طيلة الفترة التي أشرف فيها على حظوظ الفريق وثمّنت وقفته التاريخية مع النادي في محنته " حسب ما جاء في بلاغ للنادي.وافادت ان المدرب مارشان سيواصل الإشراف على تمارين الهلال إلى غاية الإتفاق مع مدرب جديد .ويحتل هلال الشابة المركز الخامس في المجموعة الثانية ب12 نقطة مع النجم الساحلي الذي تنقصه مباراة مؤجلة سيجريها غدا مع الترجي الجرجيسي في جرجيس..وانهزم هلال الشابة يوم الاحد في الجولة 11 من المرحلة الاولى امام مستقبل الرجيس 0-1 وحقق 3 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم في المرحلة الاولى من بطولة الوسم الجاري الذي استعاد فيه النشاط ضمن الرابطة المحترفة الاولى بعد ان تم تعليق نشاطه في الموسم الفارط.