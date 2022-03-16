مدنين: أهمّية قطاع الصيد البحري في الجهة لا تحجب عدة إشكالات وجب حلّها ضمانا لديمومة القطاع ومردوديته

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تمتاز سواحل ولاية مدنين التي تمتدّ على طول 400 كلم بثراء مياهها البحرية بأصناف متنوعة من الاسماك وباقي المنتوجات البحرية التي جعلت من قطاع الصيد البحري قطبا اقتصاديا بارزا من حيث الانتاج والتشغيل وحاضنة مهمّة للاستثمار في مجال تحويل وتجميد المنتوجات البحرية.ويرتكز هذا القطاع على الصيد الساحلي الذي يمثل أسطوله نسبة 98 بالمائة فيما لا يزال الصيد الصناعي ضعيفا بهذه الجهة التي تعتمد اساسا على وسائل الصيد التقليدي والمستدام وفق ما ذكره لـ(وات) رئيس قسم الصيد البحري بولاية مدنين علي الشيخ السبوعي.ويتأتّى أغلب إنتاج الصيد البحري من الصيد الساحلي رغم ممارسة البحّارة لعدة طرق صيد أخرى عديدة مختلفة ( الصيد بالجر والصيد بالأضواء والصيد بالبحيرات...)الذي بلغ في السنة الماضية 15 طنا محقّقا زيادة ب55 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وذلك من مجموع 19 طنّا لكامل انتاج السنة.وتستقطب الجهة اهتمام المستثمرين في مجال تحويل وتجميد المنتوجات البحرية اذ بلغ عدد الوحدات الصناعية بها 13 وحدة منها 6 وحدات تحويل التن والسردينة و7 وحدات تجميد منتوجات الصيد البحري بطاقة تبلغ 8 الاف طن فيما صدّرت في السنة الماضية 2785 طنّا، مسجّلة زيادة بنسبة 82 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ، ويتعلّق أغلبها بتصدير السلطعون الازرق.وستتعزّز هذه الوحدات الصناعية بوحدة لتحويل السردينة بلغت نسبة متقدمة في الانجاز و4 وحدات اخرى بصدد التركيز.ولا يخلو قطاع الصيد البحري من عدّة إشكالات منها العامّة التي تهمّ كامل القطاع وطنيا وأخرى خصوصية تختلف من ميناء الى آخر في الجهة.وتهم الاشكالات العامة تقادم القوانين والتغطية الاجتماعية ومنحة الوقود وغياب دليل استثمار خاص بالقطاع والصيد العشوائي اما المشاكل الخصوصية فترتكز اساسا على قرب الحدود البحرية مع ليبيا ما جعل عمليّات حجز المراكب من قبل السلطات البحرية الليبية تتواتر، وتواصل غلق مناطق جمع المحار لسنوات وتراجع مردودية الصيد في بحيرة بوغرارة الى جانب إشكالية التزوّد بالثلج الصناعي المخصّص لحفظ منتوجات البحر وتصريف مياه وحدات التحويل المنتصبة بالميناء وحاجة عدد من موانئ الصّيد البحري إلى التوسعة وأهمّها ميناء جرجيس الذي يشتغل بنسبة 300 بالمائة.وفي حلول مقترحة لجملة هذه المشاكل يبقى من الضروري وفق تقرير أعدّته ادارة قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بداية الشهر الحالي مراجعة المنظومة القانونية وخاصة المتعلقة بفتح المواسم حفاظا على الثروة البحرية واستكمال تركيز أجهزة المراقبة بواسطة الاقمار الاصطناعية وتوحيد الجهود للتصدّي الى ظاهرة الصيد العشوائي الى جانب العمل على إحداث منطقة صيد مشتركة مع السلطات الليبية وتكوين البحارة في مجال الحدود البحرية.وتضمّنت هذه الحلول أيضا مسألة مراجعة منظومة التن الاحمر وخاصة على مستوى توزيع الحصص بين الجهات في البلاد وإسناد حصص إضافية للجهة من التن الأحمر ومواصلة تهيئة وتأهيل موانئ الصّيد البحري ودراسة إمكانية إنشاء محطة تطهير للمياه المستعملة بميناء جرجيس.يشار إلى أن سواحل ولاية مدنين تحتضن 7 موانئ صيد بري مهيّأة ومجهّزة في كل من جرجيس وحومة السوق وأجيم وبوغرارة والكتف وحسي جلابة والقرين.