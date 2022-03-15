تعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة العقارية السياحية


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 20:25قراءة: 0 د, 4 ث
      
تعلم وزارة السياحة أنه تمّ تكليف فتحي الشرفي بمهام رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.

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