رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع بالجمهورية الإيطالية

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بقصر قرطاج، Lorenzo Guerini، وزير الدفاع بالجمهورية الإيطالية.وأكّد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على حرص تونس على مزيد ترسيخ روابط الصداقة التاريخية التي تجمعها بإيطاليا والتي تجلّت في الفترة الفارطة من خلال الدعم المتبادل لمواجهة جائحة كوفيد-19، وتطوير آليات التعاون والشراكة في كافة المجالات، فضلا عن تعزيز سنة التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين.ومن جانبه، أثنى وزير الدفاع الإيطالي على عمق العلاقات التونسية الإيطالية ومتانتها، وجدّد الإعراب عن تمسّك بلاده بدعم تونس ثنائيا وعلى المستوى الأوروبي ولدى المنظمات الدولية المانحة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات التي تواجهها.ووفق نفس البلاغ مثّل اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مواضيع تتصل بالتعاون العسكري بين البلدين في إطار انعقاد الدورة 23 للجنة العسكرية التونسية الإيطالية، ومعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جديدة مشتركة، علاوة على تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية راهنة ذات الاهتمام المشترك.