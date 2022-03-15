تونس تترأس غدا في باريس اجتماع الندوة الوزارية للفرنكفونية

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تترأس تونس ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي غدا بباريس اجتماع الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية الذي سينعقد بمشاركة الأمينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو وعدد هام من الوزراء وممثلي الدول بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.وأفادت وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء ، بأن تونس تترأس اجتماعات الندوة الوزارية للفرنكوفونية باعتبار أنها ستستضيف القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة في نوفمبر 2022.وستتناول أشغال الندوة عديد الملفات ذات العلاقة بنشاط المنظمة الدولية للفرنكوفونية من بينها مناقشة مشروع النظام الموحّد للمؤسسات الفرنكوفونية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة بأرمينيا والإعداد للقمة المقبلة بجربة، علاوة على تعزيز الديمقراطية والأمن ومكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة بوسائل الإعلام وبالعالم الافتراضي.وستكون للوزير بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه قصد التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،حسب نص البلاغ.