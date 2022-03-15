توزر: تسليم دفعة من المشاريع لمجموعة من النساء قريبا ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة

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تتولى المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة بتوزر، قريبا، تسليم دفعة جديدة من المشاريع الموجهة للمرأة، وذلك ضمن البرنامج الخصوصي للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، بعد المصادقة عليها خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية مؤخرا، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي، منجي الشتوي.وأشار ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه من المقرر تسليم هذه المشاريع للمنتفعات خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من اقتناء التجهيزات والمعدات الخاصة بالمشاريع، على إثر الاستشارة التي أطلقت للغرض، على أن تشمل المشاريع معتمديتي توزر وحامة الجريد بقيمة مالية اجمالية تقدر بـ150 ألف دينار لفائدة 37 منتفعة.وتنتفع 25 امرأة من معتمدية توزر بهذه المشاريع بـقيمة 100 ألف دينار، تتمثل في 12 مشروعا في مجال تربية الماشية، و7 في صنع وبيع الخبز التقليدي، و3 مشاريع في الخياطة، وبمعدل مشروع واحد في خياطة وبيع اللباس التقليدي، والخدمات الإعلامية، ورحي التوابل.في حين تنتفع 12 امرأة من حامّة الجريد بهذه المشاريع بتمويل قدره 50 ألف دينار، تتمثل في 9 مشاريع لتربية الماشية، وبمعدل مشروع واحد في الخياطة، وبيع الخبز التقليدي، ورحي التمور.وبّين المندوب الجهوي للمرأة والاسرة، بأنه وقع اختيار نوعية المشاريع من طرف المنتفعات، بعد عقد جلسات تشاورية معهن بحضور السلط المحلية بالمعتمديتين.