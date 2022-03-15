تصفيات مونديال قطر 2022- : مدرب المنتخب الوطني جلال القادري يعلن يوم الجمعة عن قائمة اللاعبين المدعوين للدور الفاصل


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 17:04قراءة: 0 د, 39 ث
      
سيعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جلال القادري قائمة اللاعبين المدعوين لتربص المنتخب الوطني استعدادا لمقابلتي مالي ذهابا وايابا في إطار الدور الثالث والأخير من تصفيات المونديال وذلك يوم 17 مارس 2022 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة حسب ما افادت به الجامعة..
وسيكشف الاطار الفني للمنتخب كذلك عن برنامج التربص التحضيري قبل التحول الى العاصمة المالية باماكو.
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وسيكون المدرب جلال القادري خلال هذا اللقاء الإعلامي مرفوقا بمساعديه علي بومنيجل و سليم بن عاشور.
وهي المرة الاولى التي سيظهر فيها الاطار الفني للمنتخب بتركيبته الجديدة امام الاعلاميين .
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ويذكر انه تم الاستغناء على المدرب الاول للمنتخب منذر الكبير بعد مشاركة المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا بالكامرون وتم تعويضه بمساعده جلال القادري مع تعزيز الاطار الفني بالدوليين السابقين علي بومنيجل و سليم بن عاشور.

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