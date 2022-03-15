صفاقس: إرساء علاقات تعاون بين الغرف التجارية في باكستان والغرفة التجارية بصفاقس وعقد مجلس رجال أعمال مشترك في إسلام أباد (سفير باكستان)

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أعرب سفير دولة باكستان بتونس، طاهر حسين أندرابي، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بزيارة ولاية صفاقس باعتبارها ثاني اكبر مدينة بالجمهورية، مشيرا الى ان هذه الزيارة تهدف اساسا الى دعم العلاقات والمبادلات الاقتصادية والتجارية بين باكستان وصفاقس والنهوض بها.وأضاف، في تصريح لـ(وات)، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، بعدد من رجال الاعمال، انه سيتم العمل على ارساء علاقات تعاون بين الغرف التجارية في باسكتان والغرفة التجارية في صفاقس، فضلا عن العمل، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة التجارية والاقتصادية والسياسية التي ستستضيفها الباكستان في اسلام أباد السنة الجارية، على عقد اجتماع لمجلس رجال اعمال مشترك، حيث يكون رجال اعمال صفاقس ممثلين في هذا المجلس.وبخصوص تعيين رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، انور التريكي، مؤخرا وبصفة رسمية، قنصلا شرفيا لباكستان، اعرب سفير دولة باكستان بتونس، عن ارتياحه لهذا التعيين الذي تم بموافقة قيادات البلدين، والذي من شأنه ان يساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين باكستان ومدينة صفاقس، مشيرا إلى أن مثل هذه التعيينات الشرفية تتم وفقا لمعايير ديبلوماسية دولية المتعارف عليها.