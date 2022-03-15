الرابطة 1 - مباراة الترجي الجرجيسي و النجم الساحلي - مدارج الفريق الضيف بملعب جرجيس ستكون مغلقة ( بلاغ)

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افادت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي ان المدارج المخصصة للفريق الضيف بملعب المركب الرياضي بجرجيس ستكون مغلقة ولا يمكنها استقبال جمهور الفريق الضيف النجم الرياضي الساحلي غدًا الإربعاء بمناسبة المباراة المتاخرة لحساب الجولة 11 من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وافاد النادي ان هذا القرار جاء "تبعًا للزيارة التي قامت بها السلطتان المحلية والأمنية للمركب الرياضي بجرجيس و التي تمت خلالها معاينة أشغال تهيئة مدارج الفريق الضيف التي إنطلقت منذ مدة " .واكدت هيئة الترجي الجرجيسي ان " هذا الإجراء لا يمكن بأي حال أن يفسد العلاقة الأخوية بين الترجي الرياضي الجرجيسي و النجم الرياضي الساحلي ".وسيدير المباراة الحكم نعيم حسني .