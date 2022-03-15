مونديال 2022: تصفيات- الكامرون - الجزائر - السلطات الجزائرية تسعى لنقل قرابة 1.800 مشجعا إلى الكاميرون

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عرف إقبال أنصار المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على شراء تذاكر التنقل إلى الكاميرون تحضيرا لمباراة ذهاب الدور الفاصل بين منتخبي الكاميرون والجزائر يوم 25 مارس الجاري بدوالا تزايدا ملحوظا بعد قرار السلطات العمومية الجزائرية تخفيض سعر العرض , حسبما افادت وكالة "وأج" اليوم الثلاثاء. وتهدف العملية إلى نقل قرابة 1.800 مشجعا جزائريا عبر 12 رحلة.وتعد المقابلة أمام الكاميرون المحطة ما قبل الأخيرة التي تنتظر أبناء مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022 المقرر في ديسمبر القادم بقطر للمرة الخامسة في تاريخ الكرة الجزائرية, باعتبار أن المحطة الأخيرة ستكون يوم 29 مارس بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب إياب الدور الفاصل.