أمين محفوظ : من المنتظر الاعلان عن اللجنة المكلفة باعداد النظام السياسي الجديد لتونس عقب انتهاء الاستشارة الوطنية يوم 20 مارس

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أفاد استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بانه من المنتظر أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللجنة التي ستتولى صياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية يوم 20 مارس الجاري.وأعرب محفوظ في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة نظمها ائتلاف "صمود" بتونس العاصمة تحت عنوان "اي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية"، عن الامل في أن يتم الاعلان عن هذه اللجنة في الايام القليلة القادمة، حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة لها مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم، داعيا إلى أن تكون اللجنة مضيقة تفاديا لاضاعة الوقت، مع الانفتاح على المنظمات الوطنية والمفكرين.كما أكد ضرورة أن تلتزم اللجنة بما ورد في الفصل 22 من الامر الرئاسي عدد 117، وذلك بالعمل على ايجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات، بالاضافة إلى ارساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الازمات بمرونة، مشيرا إلى أن الاستشارة الوطنية لم ترد في الامر الرئاسي عدد 117، وهي مبادرة سياسية من رئيس الجمهورية لمعرفة تفاعل الشعب التونسي حول الخيارات الممكنة.وبخصوص تعيين أعضاء اللجنة، اوضح محفوظ أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب ويتمتع بالتالي بمشروعية هذا التعيين، كما أنه مقيد بالفصل 22 وسيستعين بهذه اللجنة لتحديد خيارات تسمح للمواطن التونسي بأن يعيش في دولة القانون والمؤسسات.وفي علاقة بشروط تأسيس نظام سياسي جديد للبلاد، اعتبر محفوظ ان الخيارات يجب أن تكون واضحة على مستوى ضمان الحقوق والحريات، وايجاد تنظيم للسلط لا يسمح لا للمشرع ولا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة القضائية بتجاوز هذه الحقوق والحريات وخرقها.وبين أن المسار التشاركي الذي تم اعتماده طيلة ال10 سنوات الماضية، فشل في تحقيق الاهداف المرجوة منه ولم يسهم في تغيير وضع البلاد نحو الافضل، كما أدت تجربة بعض الخيارات السياسية الفاشلة إلى غضب شعبي واسع تفاعل معه رئيس الجمهورية باعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية والالتزام باجراء اصلاحات سياسية، مشيرا إلى ان دستور 14 جانفي لم ينجح بدوره في وضع حد للازمات التي تتخبط فيها البلاد.من جهته، أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في علاقة بتنظيم الاستتفاء المبرمج ليوم 25 جويلية القادم، بأن هيئة الانتخابات لا تزال تعمل الى حد اليوم في اطار القانون الانتخابي لسنة 2014، وفي اطار الاجال المضبوطة في ذات القانون، والتي تنص بالخصوص على صدور امر رئاسي للدعوة الى الاستفتاء قبل شهرين من موعده، والحاقه بالنص الذي سوف يعرض على الاستفتاء.وأضاف بوعسكر أنه من غير الواضح ما اذا كانت ستتم مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الحالي لتنظيم الاستفتاء، أم أنه سيتم الذهاب إلى هذا الموعد بقانون جديد، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات حاضرة ومستعدة لكل ما يطلب منها سواء في علاقة بالاستفتاء او غيرها من المحطات الانتخابية.أما استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، فقد اعتبر في مداخلة له بعنوان "العلاقة بين السلط في النظام السياسي المنشود"، أن تونس عانت طيلة السنوات الماضية مما أسماه "بجهالة الحكومات المتعاقبة، وتعيش حاليا لحظة خطيرة جدا، وقد يأخذها التيار إلى ماهو أعمق وأخطر مما كان عليه الوضع سابقا"، وفق تقديره، مشددا على ضرورة الاخذ بجدية، الازمة التي تعيشها البلاد جراء الخيارات السياسية الخاطئة والفاشلة طيلة عقود من الزمن.وتراوحت التدخلات والنقاش خلال أشغال الندوة، التي حضرها ممثلو الاحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية، بين الدفاع على ضرورة اعتماد الحوار ضمن مسار تشاركي بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي لاختيار نظام سياسي جديد للبلاد، يحقق نقلة اقتصادية واجتماعية ويضمن الحقوق والحريات، وبين التمسك بضرورة أن يكون هذا المسار التشاوري مضيقا ومحدودا بالنظر الى فشل مسارات التشاور والتوافق طيلة السنوات الماضية.كما تم التأكيد خلال النقاش، على أن النظام السياسي الجديد الذي سيتم اختياره لتونس، وبغض النظر عن طبيعته، يجب أن يكون في خدمة برامج وأهداف من بين اولوياتها ضمان الحقوق والحريات وتكريسها على ارض الواقع وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات.