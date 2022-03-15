الهايكا توجّه لفت نظر لإذاعة "اكسبراس أف أم" بخصوص الخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة

. ..

وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر لإذاعة "اكسبراس أف أم"، بخصوص الخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة في المضامين الإعلامية.ودعت الهيئة هذه الإذاعة الخاصة إلى "الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الإجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات".كما دعتها إلى "تجنّب استعمال اللغة الهجينة وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة، إلى جانب الحرص من قبل مقدمي البرامج على ترجمة المفردات الأجنبية الواردة في كلام الضيوف"، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الهايكا.