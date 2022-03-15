الهايكا توجّه لفت نظر لإذاعة "اكسبراس أف أم" بخصوص الخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 15:03قراءة: 0 د, 24 ث
      
وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر لإذاعة "اكسبراس أف أم"، بخصوص الخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة في المضامين الإعلامية.

...

ودعت الهيئة هذه الإذاعة الخاصة إلى "الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الإجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات".

كما دعتها إلى "تجنّب استعمال اللغة الهجينة وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة، إلى جانب الحرص من قبل مقدمي البرامج على ترجمة المفردات الأجنبية الواردة في كلام الضيوف"، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الهايكا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242784



  3.76% (387721 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 15 مارس 2022 | 12 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:51 12:35 06:31 05:04
Babnet
20°
Babnet20°Babnet% 52:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1319°-1319°-1416°-1415°-12
  • Avoirs en devises
    23437,8

  • (14 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26832 DT        1$ =2,96871 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 mars)   926,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   