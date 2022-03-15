إضراب بثلاثة أيام  وتعليق نشاط مفتوح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة بداية من يوم 21 مارس 2022


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 13:25قراءة: 0 د, 39 ث
      
قررت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المعلن عنه أيام 21 و22 و23 مارس 2022

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ويأتي تعليق النشاط المفتوح ردا على تداعيات صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 03 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع حسب ما أكدته الغرفة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء.

وتطالب الغرفة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل
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وذكرت الغرفة أنه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للطاقة منشورا في 04 ديسمبر 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل ان تتراجع عنه يوم جانفي 2020.
وستعقد الغرفة في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل هذه المسائل.





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