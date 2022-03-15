قبلي: تنظيم ورشة عمل ثانية في اطار المنتدى الاقتصادي لبلدية جمنة

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نظمت بلدية جمنة، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، الورشة الثانية من منتدى الاعمال الاقتصادي الخاص بهذه البلدية من اجل تطوير افاق التنمية بالمنطقة خاصة في مجال تسويق التمورواوضح رئيس بلدية جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية نزار الناجح ل(وات) ان هذه الورشة تمثل تتمة لابرز مخرجات الورشة الاولى التي انتظمت في 28 اكتوبر 2021 في محاولة لرسم افق تطوير سوق التمور بمدينة جمنة التي تعتبر من اكبر الاسواق في هذا المجال على المستويين الجهوي والوطني وذلك عبر البحث في انجاز جملة من الشراكات مع مختلف المتدخلين والمستفيدين من هذا المشروعوبين ان بلدية جمنة تعمل على انجاز تصور متكامل لمشروع جاهز للتنفيذ يحول سوق التمور بجمنة الى سوق كبرى للانتاج تساعد الفلاحين على ترويج منتوجاتهم في افضل الظروف مع تحسين العائدات المادية لهذه المنتوجات، مما سينعكس على مردودية الواحات، كما يمكن المجمعين ومصدري التمور من اقتناء حاجاتهم من التمور المصنفةواكد الناجح في ذات السياق، ان دور البلدية تحول اليوم من مجرد مرفق عمومي يقدم بعض الخدمات اليومية للمواطنين خاصة في مجال الحالات المدنية والنظافة الى مرفق شريك في عملية التنمية وقاطرة للنمو الاقتصادي بالجهاتواشار الى ان بلدية جمنة تعمل بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في اطار برنامج ادامة على تطوير الاقتصاد المحلي مع تشريك النسيج الجمعياتي بالجهة في وضع السياسات العمومية في المجال الاقتصادي، مبينا ان تطوير سوق التمور بالمنطقة يمثل مطلبا موحدا لاهالي الجهة من شانه ان يساعد في حل ازمة الترويج التي يمر بها القطاع في السنوات الاخيرة