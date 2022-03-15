قبلي: العاملون في شركة البستنة ينطلقون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعية مؤسستهم

وات -

. ..

. .

نفّذ عدد من منتسبي شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي تلتها مسيرة سلمية جابت ابرز شوارع المدينة للمطالبة بتسوية وضعية هذه الشركة من أجل ضمان استمراريتها.واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لعملة شركة البستنة بقبلي، الهادي لحمر، لـ"وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي يندرج في اطار اللائحة التي صدرت عن الاتحاد الجهوي للشغل عقب الاجتماع العام لمنتسبي الشركة يوم 5 مارس الجاري والذي اقر تنظيم سلسلة من التحركات النضالية للدفاع عن حقوق العملة، واولها ضمان كتلة الاجور، والاسراع بتصنيف شركة البستنة، وتحديد سلطة الاشراف عليها، مع سن قانون اساسي خاص بشركات البستنة.واضاف الهادي لحمر ان التحرك الاحتجاجي المنتظم اليوم انطلق بوقفة احتجاجية امام مقر الولاية تلتها مسيرة سلمية جابت عددا من شوارع مدينة قبلي قبل العودة لنقطة الانطلاق لنصب خيمة الاحتجاج الاولى امام مقر السيادة بالجهة، على ان يتم الشروع قريبا في نصب خيام مماثلة امام حضائر الانتاج وحقول التنقيب المنتشرة بالصحراء في خطوة تصعيدية تعبر عن التمسك بحقوق العملة، وللضغط على المساهمين في رأس مال شركة البيئة والغراسات والبستنة للايفاء بتعهداتهم المالية تجاهها.وأشار الى ان هذه التحركات الاحتجاجية ستتواصل بنسق تصعيدي، ولن يتم العدول عنها ما لم يتم التوصل لحل نهائي يضع حدا لمختلف الاشكاليات التي تعاني منها شركة البستنة بقبلي.