القصرين: حجز حوالي 2 طنا من المواد الغذائية بمخزن عشوائي


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 14:28قراءة: 0 د, 39 ث
      
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين، أمس الإثنين، ضمن فرق مشتركة تضم مختلف أجهزة الامن بوزارة الداخلية و الديوانية، وبحضور ممثل الفرع الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، 1704 علب معجون طماطم وهريسة بمخزن عشوائي، الى جانب 340 كلغ من السميد الغذائي لدى تاجر جملة من اجل اخفاء بضاعة إلى جانب 380 كلغ من مادة الفرينة الرفيعة لدى تاجر تفصيل بسبب عدم إستظهاره بفاتورات الشراء، وفق ما أفادت به (وات) مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.

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وتأتي هذه العملية، حسب ذات المصالح، في إطار الخطة المشتركة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الدخلية ووزارة المالية (الديوانة)، والتي تهدف لحماية المقدرة الشرائية للمواطن والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية والممارسات غير القانونية بمختلف حلقات الانتاج و الخزن والتوزيع.
وسيتم ضخ هذه المنتوجات في المسالك القانونية لبيعها وتأمين ثمنها في الخزينة العامة، حسب ذات المصدر.


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