اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب من 21 إلى 26 مارس 2022 بعدة مناطق  من ولايات تونس وبن عروس ونابل  وزغوان


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 12:26قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب من 21 إلى 26 مارس 2022 بعدة مناطق من ولايات تونس وبن عروس ونابل وزغوان
وسيشمل هذا الخلل وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، المناطق العليا بمنفلورى والوردية 5 وحي النور وحي ابن سينا والمروج 2 وجبل الجلود وسيدي فتح الله من ولاية تونس وعلى كامل معتمديات ولاية بن عروس وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد من ولاية نابل وجبل الوسط وبئر مشارقة من ولاية زغوان
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ويعود هذا الخلل إلى أشغال مشروع شبكة السكة الحديدية السريعة ولإخلاء الحوزة للانطلاق في انجاز محول بمفترق بن دحة من قبل وزارة التجهيز والإسكان ووفقا لذلك برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انجاز أشغال ربط الجزء الجديد الذي تم تحويله بالقناة القديمة المستغلة حاليا ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس 2022 .

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وأشارت الشركة إلى أن الأشغال ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة ليلا ونهارا خلال كامل الفترة المذكورة .


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