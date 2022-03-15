زغوان: الإنطلاق قريبا في إنجاز محطة تطهير ببئر مشارقة (المدير الجهوي للتطهير)

وات -

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تشهد منطقة بئر مشارقة في غضون شهر أفريل المقبل، انطلاق مشروع إنجاز محطة تطهير بقطعة أرض تمسح 12 هكتارا على مستوى الطريق الوطنية رقم3 وذلك بكلفة أشغال قدرت بحوالي 14 مليون دينار.وأفاد المدير الجهوي للتطهير بزغوان محمود الهذيلي في تصريح ل"وات"، أن هذه المحطة ستساهم بصورة كبيرة في الحد من التلوث بحوض وادي مليان من خلال معالجة وتصفية المياه المستعملة بمنطقة بئر مشارقة والمناطق المتاخمة التي كانت تتسرب إلى الوادي منذ سنوات وأضرت بالمائدة المائية بالأراضي التي تعبرهاوأضاف أن المشروع سيساهم أيضا في ربط حوالي 250 عائلة بمنطقة بئر مشارقة بشبكة التطهير عبر مد قنوات تصريف المياه على طول 8 كيلومترات وإحداث محطة ضخ للغرض، لافتا إلى أن هذه المنطقة عانت لسنوات طويلة من التلوث الناجم عن سيلان المياه المستعملة بكامل أحياء المنطقة.