الدورة 20 للمهرجان الدولي 24 ساعة دون انقطاع بالكاف: حوالي 50 عرضا مسرحيا وورشات تدريبية وندوات فكرية بمشاركة 15 بلدا

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تلتئم الدورة العشرون للمهرجان الدولي "24 ساعة مسرح بدون انقطاع" بالكاف من 23 إلى 27 مارس 2022.وأعد المنظمون برنامجا ثريا ومتنوعا يتضمن ما لا يقل عن 50 عرضا معظمها في فن المسرح، بالإضافة إلى الانفتاح على بقية الفنون الأخرى منها الكوريغرافيا والموسيقى والفن التشكلي، مع برمجة ندوات فكرية وورشات تدريبية لفائدة المسرحيين الهواة ولقاءات مع نخبة من المسرحيين.وتسجل هذه الدورة مشاركة 15 بلدا هي تونس والجزائر وليبيا وفلسطين ومصر والأردن والعراق وإيران والسينغال وغينيا وكردستان وفرنسا ورومانيا وإيطاليا واسبانيا.وينفتح مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، المؤسسة المنظمة لهذه التظاهرة المسرحية، على محيطه وعلى فئات اجتماعیّة مختلفة، إذ تم توزیع فقرات التّظاھرة على فضاءات أخرى كالمواقع الأثریّة وشوارع المدینة وبعض الأحیاء الشعبیّة والسّاحات العمومیّة والفضاءات الثّقافیة الخاصّة، مع التوجّه إلى فاقدي السند والسجناء والمسنّین وتلامیذ المدارس الحدودیّة وذوي الاحتیاجات الخصوصیّة تكریسا لمبدأ ثقافة القرب والحق في الثّقافة.ویحتفي المھرجان أيضا بالتّراث المادّي واللاّمادي الذي تزخر به ولاية الكاف، إذ سيتم تمكین ضیوف المھرجان من الاطّلاع على خصوصية الجهة الثقافية والحضارية من خلال برمجة زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والمعالم السياحية، وتمكينهم أيضا من مواكبة عروض موسيقية تراثية.وتتمحور الندوة الفكریّة الكبرى لهذه الدورة حول "المسرح والتنوّع الثّقافي"، یؤثثھا ثلة من الباحثین والمختصیّن هم محمد المديوني (تونس) وعماد خفاجي (العراق) و"جيرارد آستور (فرنسا) و"بنقاي مور" (السينغال) و"ميهاي بانايتيسكو" (رومانيا). وتنتظم أيضا مائدة مستدیرة حول "المسرحي والحراك السّیاسي"، يؤثثها كلّ من محمد مسعود إدريس وعز الدين عباسي ووليد الدغسني وحاتم التليلي.وتخصّص لفائدة المسرحيين الهواة أربع ورشات تكوینیّة یؤمّنھا مسرحیّون من تونس ومن الخارج من ضمنها ورشتا "المسرح العلاجي" و"فن الممثل".وسيتم بالمناسبة الاحتفاء بالكتاب من خلال تنظيم حفل توقيع لثلاثة كتب هي "الإمبراطورية والهجنة الثقافية عندما تكلم التابع" للدكتور مجدي فارح وكتاب "حول الكتابة المسرحية الموجهة للطفل" للمسرحي يوسف مارس وكذلك كتاب "عكس لارج" للمسرحي العراقي كاظم النصار.وتكرم الهيئة المديرة لهذه الدورة نخبة من الفنانين المسرحيين يوم 26 مارس، هم وليد الزيدي وعبد الحميد قياس وليلى الشابي ومحمد السياري والفاضل الخنوسي وعثمان الجزيري ومنير عوادي.