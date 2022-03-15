حجز أكثر من 800 طن من المواد الاستهلاكية في حملات لمقاومة الاحتكار والتهريب

. ..

. .

حجزت مصالح وزارات الداخلية والتجارة والمالية، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أكثر من 800 طن من المواد الاستهلاكية المدعمة وغير المدعمة والخضر والغلال والمواد العلفية وغيرها "في إطار حملات متزامنة على كامل تراب الجمهورية لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ.وأوضح المصدر ذاته، في هذا الشأن، أنه تم حجز 436 طنا من السميد والفارينة والمعجنات والأرز والملح و42 طنا من السكر المدعم و65 طنا من الخضر والغلال و259 طنا من الحبوب والبقول والمواد العلفية.كما حجزت 19599 لترا من الزيت المدعم و24462 لترا من الزيت النباتي و12801 لتر من الحليب و155200 بيضة و360940 علبة من المصبرات و109019 قارورة مياه ومشروبات غازية و57215 علبة سجائر و23278 لتر من البنزين.