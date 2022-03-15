متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 15 مارس

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 04 إصابات جديدة بكوفيد 19

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سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة "كورونا"، حالتي وفاة و04 إصابات جديدة بعدوى الفيروس وذلك من جملة 64 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ يومي 12 و13 مارس، أي بنسبة إيجابية قدرها 6 فاصل 25 بالمائةوجاء في التحيين الجديد تحسن العديد من المؤشرات الصحية ومنها انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات الى 05 مصابين كلهم خارج اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى 20 حالةويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء فيها إلى 762 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة الى 25101 شخص شفي منهم 25081 مصابا.