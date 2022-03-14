الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري ينهزم امام مجمع الطاقة الرواندي 74-77


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 20:51 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انهزم الاتحاد المنستيري امام مجمع الطاقة الرواندي (74-77) اليوم الاثنين في ختام مشاركته في المرحلة الاولى من تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة.

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وكان الاتحاد المنستيري، الذي ضمن تاهله الى المرحلة النهائية، فاز على كل من نادي فيروفيارو الموزمبيقي (77-71) ووسايدو ليغايسي اتلتيك الغيني (76-55) وجمعية سلا المغربية (96-90) والنادي الجامعي بداكار السنيغالي (74-62).

يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.
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وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.

وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.

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