شركات النقل أمّنت 160 الف مسافر منذ نهاية الاسبوع الماضي في اطار خطة لتسهيل التنقل خلال عطلة ربيع 2022


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشفت وزارة النقل ان وسائل النقل الجهوية والنقل الحديدي قامت، منذ نهاية الاسبوع الماضي، بنقل زهاء 160 الف مسافر في اطار خطة استثنائية لتوفير وسائل النقل خلال عطلة الربيع المدرسية والجامعية لسنة 2022.

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واوضحت الوزارة في بلاغ نشرته الاثنين ، ان مختلف وسائل النقل خصصت إجمالا 1800 سفرة لتسهيل تنقل العائلات والطلبة الى جانب تأمين النقل للتظاهرات السياحية والثقافية

واضافت ان الشركات الجهوية للنقل، أمّنت نقل زهاء 120 ألف مسافر في حين قامت الشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية بنقل 25 الف مسافر ووفرت الشركة الوطنية للنقل 15 الف مقعد للمسافرين.
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