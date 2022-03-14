بنزرت: حجز 47296 وحدة من مصبرات التن ومعجون الطماطم والهريسة بمخزن عشوائي تابع لاحدى المغازات الكبرى

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تولّت نهاية الأسبوع المنقضي المصالح الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وفرقة الشرطة البلدية ببنزرت، مداهمة مخزن عشوائي واقع بإحدى المناطق ببنزرت الكبرى، وحجز 47296 وحدة من مصبرات التن ومعجون الطماطم والهريسة، بحسب ما ذكره، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة، سامي البجاوي.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، انه وتبعا لمعلومات استقصائية متعلقة بإستغلال احدى المغازات المعروفة بولاية بنزرت لمخازن عشوائية لتخزين كميات من المواد الأساسية والمصبرات التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المعظم، تولت مصالح المراقبة الاقتصادية، معززة بمصالح الشرطة البلدية، مداهمة احدى هذه المخازن.وأضاف، أنه تم حجز كميات من المصبرات، علاوة على كميات هامة من المواد الغذائية، تمثلت خاصة في 3 أطنان من العجين الغذائي، و3042 علبة قهوة سريعة الذوبان ذات أحجام مختلفة، و2.8 طن من التوابل، و2.6 طن من الفواكه الجافة، و2 طن من الشامية، و2.3 طن من البقول الجافة.وأشار،المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، انه تم حجز تلك المنتوجات وتأمينها، في انتظار استيفاء إجراءات التصفية وفق التراتيب الجاري بها العمل، علاوة على رفع مخالفتين اقتصاديتين، تتعلق الأولى بإستغلال مخازن دون اعلام وزارة التجارة بها، والمخالفة الثانية بعدم وضع تاجر توزيع التسمية التجارية على واجهة المحل.