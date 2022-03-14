البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تعيين مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 18:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة السبت المقبل:
في قاعة بوهيمة برادس - س 15
...

النجم الرادسي - الملعب النابلي
في قاعة الزهراء - س 16
الزهراء الرياضية - النادي الافريقي
..

في قاعة مزالي بالمنستير - س 16
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان

الترتيب ن ل
الاتحاد المنستيري 9 5
الزهراء الرياضية 9 5
الملعب النابلي 8 5
النجم الرادسي 7 5
النادي الافريقي 7 5
شبيبة القيروان 4 5

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