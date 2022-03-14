البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تعيين مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة السبت المقبل:
في قاعة بوهيمة برادس - س 15
النجم الرادسي - الملعب النابلي
في قاعة الزهراء - س 16
الزهراء الرياضية - النادي الافريقي
في قاعة مزالي بالمنستير - س 16
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان
الترتيب ن ل
الاتحاد المنستيري 9 5
الزهراء الرياضية 9 5
الملعب النابلي 8 5
النجم الرادسي 7 5
النادي الافريقي 7 5
شبيبة القيروان 4 5
في قاعة بوهيمة برادس - س 15
النجم الرادسي - الملعب النابلي
في قاعة الزهراء - س 16
الزهراء الرياضية - النادي الافريقي
في قاعة مزالي بالمنستير - س 16
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان
الترتيب ن ل
الاتحاد المنستيري 9 5
الزهراء الرياضية 9 5
الملعب النابلي 8 5
النجم الرادسي 7 5
النادي الافريقي 7 5
شبيبة القيروان 4 5
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242738