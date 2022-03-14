البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تعيين مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج

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في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة السبت المقبل:في قاعة بوهيمة برادس - س 15النجم الرادسي - الملعب النابليفي قاعة الزهراء - س 16الزهراء الرياضية - النادي الافريقيفي قاعة مزالي بالمنستير - س 16الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروانالاتحاد المنستيري 9 5الزهراء الرياضية 9 5الملعب النابلي 8 5النجم الرادسي 7 5النادي الافريقي 7 5شبيبة القيروان 4 5