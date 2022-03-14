النسخة التاسعة من صالون " ريادة" تنتظم يومي 15 و16 مارس 2022 بمدنة الثقافة بالعاصمة


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ستنتظم يومي 15 و16 مارس 2022، النسخة التاسعة من صالون " ريادة" تحت عنوان " لقاء المستثمرين" بمدينة الثقافة بالعاصمة وذلك بصفة حضورية وعن بعد بعد من خلال منصة " ريادة إفنت ".

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ويعتبر " ريادة" الحدث الأول المخصص لمنظومة ريادة الأعمال والابتكار ويجمع بين الجهات الفاعلة من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والجامعيين وصناع القرار العموميين والممولين والخبراء والمكونين ، إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والمبادرين الشبان والطلبة وأصحاب الشهائد العليا الراغبين في المبادرة الخاصة.
وسيجمع اللقاء، بين العديد من الأنشطة مما يوفر للمهنيين الفرصة لتقديم خدماتهم وابتكاراتهم .
كما سيتوفر في الصالون، قاعة مؤتمرات ينتظر أن تشهد مشاركة أكثر من 90 من رواد الأعمال التونسين والدوليين، فضلا، عن تنظيم ورشات عمل التي ستركز بشكل أساسي على التطور التقني والاتصال والإدارة.
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كما يعتزم منظمو المعرض، أيضا، تنظيم "تحدي ريادة" وهي مسابقة تهدف إلى تحديد المؤسسات الناشئة المستقبلية، التي تحتاج إلى دعم أو تمويل لبعث أوتطوير مؤسساتها.


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