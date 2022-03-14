تظاهرات وطنية وجهوية ومحلية تنتظم بداية من الالاثنين وتتواصل فعالياتها إلى غاية يوم 18 مارس 2022 بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية

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ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية عدة تظاهرات وطنية وجهوية ومحلية، بداية من، الإثنين، لتتواصل فعالياتها إلى غاية يوم 18 مارس 2022،بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني -16 مارس من كل سنة-.وأكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الإثنين، أن برنامج الاحتفالات يتضمن جملة من الأنشطة الوطنية والجهوية، إضافة الى تنظيم عدة مواكب سيتم خلالها تكريم جهوي لعدد من الحرفيين المتميزين بابتكاراتهم بهدف إعادة الاعتبار للاختصاصات، التي كانت مهددة بالإندثار. وسيتم، يوم 16 مارس 2022، إسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية لحرفي أو حرفية تتويجا لمسيرته-ها- المهنية.كما سيتم منح الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية، لشاب أو شابة تقديرا لموهبته ومساهمته في المزج بين الكفاءة المهنية والفنية والمعرفة اليدوية في مجال البحث والتجديد في الصناعات التقليدية.وتهدف هذه المناسبة الوطنية إلى مزيد الترويج للصناعات التقليدية ورد الاعتبار للباس الوطني التونسي والتشجيع على الإستثمار في هذا المجال.وذكر الديوان الوطني للصناعات التقليدية، أن موظفو الدولة والإعلاميون يرتدون اللباس الوطني يوم الثلاثاء 16 مارس 2022وذلك إحتفالا بالهوية التونسية وبالزي الوطني.وسيتم تنظيم معرض بقاعة الأخبار بتونس العاصمة للصناعات التقليدية محوره "صادرات المنتوج التقليدي وابتكارات الباعثين الجدد من خريجي الجامعات "من 14 إلى 18 مارس 2022.كما يتم بهذه المناسبة إعداد برنامج ثري ومتنوع يتضمن العديد من الأنشطة في كل الجهات بإشراف السادة الولاة بمساهمة المجتمع المدنيوالهياكل الجهوية والمؤسسات الشريكة، وفق ما أكده المصدر ذاته.أما على الصعيد الجهوي، فسيتميز الاحتفال بتكريم جهوي لحرفي وحرفية لتميزهم في الجهة من حيث جودة إنتاجهم ومساهمتهم في تكوين وإدماج شبان في القطاع، إضافة الى برامج تحسيسية للباس التقليدي وورشات تنشيطية لفائدة رياض الأطفال وتلامذة المدارس وعروض أزياء ومسابقات وورشات حية.كما يشمل البرنامج، أيضا، تنظيم أيام مفتوحة داخل مراكز التكوين وبقية هياكل المساندة وندوات حول الإستثماروالإبتكاروالتسويق في الصناعات التقليدية.إلى جانب إقامة معارض تجارية مجانية لمنتوجات تقليدية مميزة للجهة وتنظيم خرجة اللباس التقليدي وعروض تنشيطية لمختلف المدن.