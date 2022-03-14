قابس : انطلاق فعاليات الأيام الوطنية للآثار وخصوصيات الجهات


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 23:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحت شعار " قابس واحة الجبال وحنة الرمال"، انطلقت صباح اليوم بالمركب الرياضي والترفيهي المدرسي بقابس فعاليات الأيام الوطنية للآثار وخصوصيات الجهات التي ينظمها ديوان الخدمات المدرسية.

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ويشارك في هذه التظاهرة المدرسية التي تتواصل إلى يوم 16 مارس، 250 تلميذا وتلميذة من 16 مندوبية جهوية للتربية، ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية تهدف بالأساس إلى تمكين التلاميذ المشاركين من تبادل الأفكار والتعرف على عادات وتقاليد بقية الولايات.

وقد تميز اليوم الافتتاحي للأيام الوطنية للآثار وخصوصيات الجهات، بتركيز نواة متحفية مدرسية بالمركب الرياضي والترفيهي المدرسي بقابس، تشتمل على عدد من التجهيزات المدرسية التي زال استعمالها.
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كما تضمنت هذه التظاهرة المدرسية، معرضا للصناعات التقليدية وفقرات تنشيطة عديدة من بينها عرضا للعرس التقليدي بجهة قابس.

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