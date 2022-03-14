قبلي: إحباط عملية تهريب أكثر من 28 ألف علبة سجائر أجنبية بصحراء دوز

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ضبطت فرقة الحدود البرية بمنطقة الحرس الوطني بدوز من ولاية قبلي، أمس الاحد، سيارة بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز بدون لوحة منجمية ومحمّلة بـ28 ألفا و500 علبة سجائر أجنبية مهرّبة بقيمة اكثر من 206 آلاف دينار، وفق ما أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الاثنين، في تصريح "وات".وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز السيارة المشار إليها آنفا وإيقاف شخصين من بين مجموعة من الافراد حاولوا الاعتداء على الدورية الامنية ومنعها من السيطرة على سيارة التهريب مع إدراج أشخاص آخرين محل تفتيش.وأوضح أنه تمت إحالة الموقوفين الاثنين على أنظار فرقة الابحاث والتفتيش بدوز لاتمام الاجراءات القانونية اللازمة في حقّهم بعد أن اذنت النيابة العمومية بالاحتفظ بهم.