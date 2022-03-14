رئيس جمعية الصيادلة: 721 دواء مفقود أو يصعب الحصول عليه في الصيدليات الخاصة الى حدود مارس الجاري

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كشف رئيس جمعية الصيادلة، ناظم الشاكري، اليوم الاثنين، ان عدة أدوية مفقودة في تونس أو يصعب الحصول عليها في الصيدليات الخاصة.وقال الشاكري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن 721 دواء لأنواع مختلفة من الامراض مفقود أو يصعب الحصول عليه في الصيدليات الى حدود شهر مارس الجاري، لافتا الى أن الجمعية ستقوم بمتابعة تطور الوضع في الفترة المقبلة لتحيين هذه القائمة بتوفير الادوية للأشهر القادمة واحصاء المفقود منها.وأشار، في تشخيصه لواقع سوق الادوية، الى أن الصيدلية المركزية التونسية لم تقم منذ صائفة 2021 بنشر المناشير التعديلية لاسعار الادوية مما ولّد استقرارا في الاسعار رغم غلاء المواد الاولية التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يؤدي الى امكانية توقف المصنعين عن انتاج الادوية التي ارتفعت تكلفة تصنيعها.وأضاف إنه جراء التخفيض في ميزانية وزارة الصحة، أصبح من الصعب على الصيدلية المركزية الحصول على ميزانية اضافية تكفيها لخلاص ديونها المتفاقمة لدى المخابر الاجنبية.ولاحظ أنه في ظل تواصل هذه الصعوبات ستتفاقم ازمة قطاع الأدوية التي انطلقت منذ سنة 2018 وذلك على المدى القريب والمتوسط، داعيا السلط المعنية الى التدخل العاجل لانقاذ القطاع وتزويد المواطنين بالادوية التي يحتاجونها.يشار إلى ان جمعية الصادلة نشرت قائمة الأدوية المفقودة والمتضمنة ل 721 دواء على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".