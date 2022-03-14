سوسة: أصحاب المخابز بالجهة يطالبون بالإسراع بصرف مستحقاتهم المالية

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طالب أصحاب المخابز بولاية سوسة بالإسراع بصرف المستحقات المالية للمخابز بعد التأخير الحاصل في صرفها والذي تجاوز اكثر من 10 أشهر مما ارهق كاهل اصحابها الذين وصلوا إلى مرحلة الإفلاس، وفق تأكيد رئيس الغرفة النقابية الجهوية للمخابز بسوسة الاسعد التاقرتي.وأشار المسؤول النقابي، في تصريح اعلامي عقب الاجتماع العام الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة، الى ان أصحاب المخابز بولاية سوسة سيعمدون في صورة تواصل عدم صرف مستحقاتهم الى التوقف عن تسديد مستحقات الدولة على غرار المعاليم الجبائية، والفواتير، وأقساط الضمان الاجتماعي، مستبعدا اللجوء الى تنفيذ اضراب جهوي.وقد عبّر أغلب أصحاب المخابز، خلال هذا الاجتماع، عن رفضهم الترفيع في سعر الخبز، مؤكدين أن قدرتهم على توفير مادة الخبز تبقى رهينة وتيرة التزويد بدقيق الفارينة الذي تتأخر المطاحن في توفيره بالقدر الكافي.يذكر ان عددا من محلات بيع الخبز الصغير (باغات) بولاية سوسة رفّعت في الأسابيع الأخيرة في ثمن بيع هذا المنتوج للعموم حي السعر من 200 مليم الى 250 مليما.وفي هذا الصدد، أوضح المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، في تصريح سابق لـ"وات"، ان المحلات التي رفّعت في الأسعار هي فقط المحلات غير المصنّفة والتي لا يخضع نشاطها لنظام الترخيص ولا تنتفع بحصص من الفارينة المدعمة على خلاف الامر بالنسبة للمخابز.