سليانة: أعوان واطارات بلدية سليانة ينفذون وقفة احتجاجية بساعة للتنديد بالاعتداء على الكاتب العام للبلدية وعدد من الأعوان

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نفذ أعوان واطارات بلدية سليانة، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بساعة أمام مقر البلدية (من الثامنة والنصف الى التاسعة والنصف) تعطلت على اثرها الخدمات البلدية، وذلك للتنديد بالاعتداء الذي طال مؤخرا الكاتب العام للبلدية وعدد من الأعوان من قبل مستشار بلديوقال الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديين بسليانة مراد المسعودي في تصريح ل(وات) ان موظفي بلدية سليانة يدخلون بداية من اليوم الاثنين في سلسلة من التحركات الاحتجاجية اليومية بساعة الى حين ايجاد حلول عاجلة لاشكاليتهم وذلك بعد أن تعرض الكاتب العام للبلدية وعدد من الإطارات للاعتداء اللفظي من قبل مستشار بلدي "في محاولة لفرض تمكينه من منحة مالية غير مستحقة"، وفق تعبيرهواعتبر المتحدث ذاته أن هذا الاعتداء "همجي يستهدف المرفق العام وكل العاملين فيه باعتبار أن دوافعه لم تكن سوى محاولة للاستيلاء على المال العام"وأشار في سياق أخر الى تكرر الاعتداءات على موظفي البلدية من قبل عدد من المواطنين وهو ماخلف حالة من الذعر خاصة لدى النساء، داعيا السلط المعنية الى ضرورة ايجاد حلول عاجلة "لإيقاف هذا النزيف" وفق قوله.من جهته، استنكر الكاتب العام للنقابة الأساسية لبلدية سليانة نبيل الصحراوي "صمت بقية أعضاء المجلس البلدي خاصة بعد تقدم المعتدي بشكوى كيدية ضد عدد من زملائهم ومثولهم أمام الوحدات الأمنية"، داعيا سلطة الإشراف الى التدخل الفوري لفض هذه التجاوزات المتكررةوأشار الصحراوي الى نيتهم اتباع أشكال تصعيدية أخرى بداية من اليوم الاثنين القادم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وحلحلة الإشكاليات العالقة.