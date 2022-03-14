يوم الأربعاء المقبل إطلاق كرسي هشام جعيّط لتاريخ وثقافات الإسلام

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ببادرة من جامعة تونس وكرسي معهد العالم العربي بباريس، تقرر إطلاق كرسي هشام جعيّط لتاريخ وثقافات الإسلام. وسيتم الإعلان الرسمي عن هذا الحدث يوم الأربعاء المقبل 16 مارس (س15) بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس .وفي اتصال هاتفي مع "وات" أشار خالد كشير أستاذ التاريخ الإسلامي الوسيط بجامعة تونس، أن هذه المبادرة "هي أبسط ما يمكن أن نقدمه إحياء لذكرى الأستاذ هشام جعيّط وتقديرا لما قدمه طيلة مسيرته الأكاديمية واعترافا له بالجميل على ما قدمه من أعمال في جامعة تونس تدريسا وتكوينا وبحثا".وعن الشراكة بين جامعة تونس ومعهد العالم العربي بباريس في القيام بهذه المبادرة، أفاد الأستاذ خالد كشير بأنها مواصلة للاشتراك في تكريم الجامعي والمؤرخ والمفكر الإسلامي الكبير هشام جعيّط حيث سبق أن كرّمه كرسي معهد العالم العربي سنة 2018 بتنظيم حفل تكريمي بباريس تم خلاله إسناد ميدالية ووسام المعهد للمفكر التونسي هشام جعيط، وحضره عديد المفكرين من العالم العربي، كما أقيمت ندوة بجامعة تونس حضرها عدد من أهم الجامعيين والمفكرين التونسيين.والدكتور هشام جعيط (1935-2021) هو مؤرخ مختص في تاريخ الإسلام في العصر الوسيط. ترك عديد المؤلفات الفكرية التي أثرت المكتبة التونسية والعربية منها "في السيرة النبوية : الوحي والقرآن والنبوة" الذي ورد في ثلاثة مجلدات. وهو حاصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة السوربون سنة 1981 وقد تولى رئاسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" من 2012 إلى 2015 كما كان عضوا في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون.