أنس جابر تحافظ على المركز العاشر في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 11:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حافظت اللاعبة التونسية انس جابر على المركز العاشر في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين وذلك للاسبوع الخامس على التوالي.

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وكانت جابر ودعت مبكرا بطولة انديان ويلز الامريكية ذات 1000 نقطة كإحدى مفاجآت الدورة حيث انقادت في الدور الثاني الى هزيمة مفاجئة يوم السبت أمام الأسترالية داريا غافيرلوفا سافيل المصنفة 409 عالميا بواقع مجموعتين لواحدة (7-5 و6-7 و6-4).
يذكر ان لاعبة التنس التونسية التي كانت بلغت نصف نهائي بطولة إنديان ويلز العام الماضي، اعفيت من خوض الدور الأول.

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وللاشارة فان أفضل مركز في التصنيف العالمي وصلت اليه أنس جابر طوال مسيرتها الاحترافية كان المركز السابع وذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي.

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